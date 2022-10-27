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23 минуты назад

СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине

Никита Бородкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что утром 27 октября тревога уже объявлялась на большей части территории Украины за исключением западных регионов. В частности, в Киеве она уже прозвучала в 10:31 по мск.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре. Активные обстрелы высокоточным оружием начались после того, как на Крымском мосту произошел теракт — по данным российских правоохранительных органов, за ними стоят украинские спецслужбы.

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Как заявляли в Минобороны РФ, целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики — все поставленные задачи успешно выполняются. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что российской стороне удалось вывести из строя порядка 30% объектов энергосистемы страны.

В мире,Владимир Зеленский,МВД России,Минобороны России,
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