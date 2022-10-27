Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Отметим, что утром 27 октября тревога уже объявлялась на большей части территории Украины за исключением западных регионов. В частности, в Киеве она уже прозвучала в 10:31 по мск.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по украинской инфраструктуре. Активные обстрелы высокоточным оружием начались после того, как на Крымском мосту произошел теракт — по данным российских правоохранительных органов, за ними стоят украинские спецслужбы.