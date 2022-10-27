Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в среду во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в занятых украинскими войсками частях Запорожской и Донецкой областей, передает ТАСС.

Сообщения об объявлении воздушных тревог начали поступать с 09.47 (совпадает с мск).

Накануне глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявлял, что воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.