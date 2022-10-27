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37 минут назад

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Деловая газета "Взгляд"

Воздушная тревога объявлена в среду во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в занятых украинскими войсками частях Запорожской и Донецкой областей, передает ТАСС.

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Сообщения об объявлении воздушных тревог начали поступать с 09.47 (совпадает с мск).

Накануне глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявлял, что воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.

Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже четвертый день подряд.

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