Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в среду во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в занятых украинскими войсками частях Запорожской и Донецкой областей, передает ТАСС.
Сообщения об объявлении воздушных тревог начали поступать с 09.47 (совпадает с мск).
Накануне глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявлял, что воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже четвертый день подряд.