Politico рассказала о «ледяных отношениях» Макрона и Шольца

Американская газета Politico рассказала, что отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем стали настолько холодными, что они «даже не осмеливаются показаться вместе перед прессой».

Макрон и Шольц 26 октября провели в Париже встречу тет-а-тет, но не устроили совместную пресс-конференцию - самую рутинную из дипломатических любезностей после двусторонних встреч. Берлин ранее объявлял, что такое выступление для прессы будет проведено.

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При этом официальные лица с обеих сторон, пожелавшие остаться неизвестными, заявили Politico, что встреча прошла успешно.

«Это было очень конструктивно, очень стратегически. Все мы упорно работали над энергетическими вопросами, и сегодня мы смогли провести качественный разговор и обсудить, что мы хотим сделать через пять, десять лет», - заявил один из советников Макрона.

По словам немецкого чиновника, переговоры имели «полный успех».

Однако отмененная пресс-конференция «рассказала собственную историю» - во Франции продемонстрировали пренебрежительное отношение к Шольцу, который приехал в Париж с пулом прессы. Отказ в проведении пресс-конференции иностранному лидеру - это политическая тактика, которая обычно применяется для упрека. Недавно так сделал сам Шольц после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Берлин.

Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции, отметил, что ранее Германия решила прекратить работы над франко-германским вертолетом «Тигр» и прекратила совместное морское патрулирование.

Кроме того, французское правительство было раздражено новостью о том, что Шольц планирует посетить Пекин вскоре после избрания Си Цзиньпина на третий срок.

В Елисейском дворце считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц посетили Китай вместе - и желательно чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая, на котором Си получил еще один мандат

Ранее Макрон отложил традиционные правительственные консультации с Германией, запланированные на конец октября, до января. СМИ писали, что его разозлила схема энергетической помощи, принятая в Германии.