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37 минут назад

СБУ заявила о задержании депутата в Харьковской области за сотрудничество с Россией

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области депутата Купянского районного совета за сотрудничество с Россией.

СБУ задержала депутата в Харьковской области за сотрудничество с РФ
Фото: ТАССТАСС

"В Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди чиновников", - говорится в распространенном в четверг сообщении СБУ в Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что речь идет о депутате Купянского районного совета, который также является директором местного молочно-консервного комбината. По данным службы, он добровольно сотрудничал с представителями РФ и осуществлял им поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

"На основании собранных улик сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске", - подчеркнули в спецслужбе.

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