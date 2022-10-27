СБУ задержала депутата в Харьковской области за сотрудничество с РФ

"В Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди чиновников", - говорится в распространенном в четверг сообщении СБУ в Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что речь идет о депутате Купянского районного совета, который также является директором местного молочно-консервного комбината. По данным службы, он добровольно сотрудничал с представителями РФ и осуществлял им поставки пищевой продукции с собственного предприятия.