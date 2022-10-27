Пока вы спали: Национализация российского банка на Украине и позиция США по ценам на нефть из РФ

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По словам депутата Верховной Рады Роксоланы Пидласы, украинское отделение «Альфа-банка» будет национализировано. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет ТАСС.
Пидласа подчеркнула, что «вокруг Альфа-банка немного пространства для компромиссов».
«Позиция такова, что Альфа-банк будет национализирован», - заявила она, подчеркнув при этом, что украинские власти не собирается выводить кредитную организацию с рынка.
Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит «в угоду западным столицам» участвовать в расследовании о якобы использовании иранских беспилотников на Украине. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.
По его словам, в случае начала экспертами ООН «псевдорасследования» о беспристрастности Секретариата ООН больше нельзя будет говорить.
«Мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН», - предупредил Небензя.
Администрация президента Джо Байдена была вынуждена изменить первоначальный план по введению потолка цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.
По данным источников издания, смягчение позиции Белого дома связано с тем, что за пределами G7 поддержать ограничение цен согласилась только Австралия. А также уже ясно, что Индия и Китай — самые важные торговые партнеры России — участвовать в картеле не будут.
«Аэрофлот» переходит на российскую систему бронирования, поэтому 29–30 октября работа онлайн-сервисов будет ограничена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.
В сообщении отмечается, что окончание технических работ запланировано на 16:00 мск 30 октября.
«Пользователям мобильных приложений на платформе Android необходимо установить новую версию. Пользователям мобильных устройств на платформе iOS рекомендуется установить ярлык сайта на экране мобильного устройства», - подчеркивается в сообщении.
В Шахтерске из-за обстрела украинских войск загорелись 24 цистерны с топливом, пожарные боролись с огнем несколько часом и смогли не допустить распространения пожара на жилые дома. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
«От огня удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку и угрозу взрыва», - говорится в сообщении.