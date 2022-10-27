В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Украине предрекли потерю поддержки США к 2024 году

Мария Иванова

Обозреватель Financial Times Эдвард Люс считает, что Украине не стоит слишком рассчитывать на поддержку США в 2024 году. По его мнению, в год президентских выборов американцы охладеют к Киеву.

Украине предрекли потерю поддержки США к 2024 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Люс заявил, что в ближайшее время на президента США Джо Байдена, пытающегося довести «украинскую битву» до конца, будут давить два фактора.

Видео дня

Во-первых, республиканцы могут захватить одну или обе палаты Конгресса на промежуточных выборах через две недели. Кевин Маккарти (вероятно, следующий спикер Палаты представителей) уже предупредил, что республиканцы не собираются предоставлять карт-бланш для самообороны Украины.

Во-вторых, в США может начаться рецессия. Экономисты почти единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. По мнению Люса, это создаст серьезную угрозу для Байдена - или другого кандидата-демократа. На фоне рецессии им будет сложнее победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, на выборах в 2024 году.

По мере приближения 2024 года интересы американцев и украинцев разойдутся, считает автор. Критики возглавляемой США западной коалиции уже сейчас критикуют Запад за желание «бороться с Россией до последнего украинца».

«При этом фискальные показатели не отражают реальную цену битвы, которая разжигает инфляцию, столь опасную для перспектив демократов», - подчеркнул Люс.

Кроме того, возвращение Трампа в 2024 году может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину.

«Пик западного единства, по всей вероятности, достигнут. <…> И чем жарче становится политика Америки, тем больше соблазн заморозить политику по Украине», - отметил автор.

Также он заявил, что капитуляция России «невообразима», это означает, что Западу и Украине «придется поторговаться».

«Эта секунда еще не пришла. Но, по всей вероятности, она ближе, чем предполагает большинство людей», - заключил Люс.

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл ранее заявил, что этой зимой украинцам стоит опасаться «удара в спину» от Запада. Он предупредил, что «и без того шаткое» единство Европы рухнет, если Россия перекроет газовый кран.

По данным Тисдалла, в Германии последние опросы показывают, что до 50 процентов немцев выступают за территориальные уступки России, и похожие настроения характерны для всей Европы.

В мире,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители