Украине предрекли потерю поддержки США к 2024 году

Обозреватель Financial Times Эдвард Люс считает, что Украине не стоит слишком рассчитывать на поддержку США в 2024 году. По его мнению, в год президентских выборов американцы охладеют к Киеву.

Люс заявил, что в ближайшее время на президента США Джо Байдена, пытающегося довести «украинскую битву» до конца, будут давить два фактора.

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Во-первых, республиканцы могут захватить одну или обе палаты Конгресса на промежуточных выборах через две недели. Кевин Маккарти (вероятно, следующий спикер Палаты представителей) уже предупредил, что республиканцы не собираются предоставлять карт-бланш для самообороны Украины.

Во-вторых, в США может начаться рецессия. Экономисты почти единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. По мнению Люса, это создаст серьезную угрозу для Байдена - или другого кандидата-демократа. На фоне рецессии им будет сложнее победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, на выборах в 2024 году.

По мере приближения 2024 года интересы американцев и украинцев разойдутся, считает автор. Критики возглавляемой США западной коалиции уже сейчас критикуют Запад за желание «бороться с Россией до последнего украинца».

«При этом фискальные показатели не отражают реальную цену битвы, которая разжигает инфляцию, столь опасную для перспектив демократов», - подчеркнул Люс.

Кроме того, возвращение Трампа в 2024 году может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину.

«Пик западного единства, по всей вероятности, достигнут. <…> И чем жарче становится политика Америки, тем больше соблазн заморозить политику по Украине», - отметил автор.

Также он заявил, что капитуляция России «невообразима», это означает, что Западу и Украине «придется поторговаться».

«Эта секунда еще не пришла. Но, по всей вероятности, она ближе, чем предполагает большинство людей», - заключил Люс.

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл ранее заявил, что этой зимой украинцам стоит опасаться «удара в спину» от Запада. Он предупредил, что «и без того шаткое» единство Европы рухнет, если Россия перекроет газовый кран.