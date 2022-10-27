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7 минут назад

Босфорский пролив закрыли для судов

Елена Прошина

Босфорский пролив закрыт для движения судов. Причиной стал сильный туман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Турция закрыла пролив Босфор для судоходства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости», - передал телеканал.

Видимость в Босфоре и Мраморном море не превышает 500 м. Ожидается, что движение судов будет восстановлено не ранее 09:00.

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Ранее в МИД Украины заявили, что из-за задержек с проверками российской стороной в очереди у пролива Босфор застряли более 165 судов и их количество увеличивается. Это не позволило Украине экспортировать дополнительные 3 млн тонн зерна.

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