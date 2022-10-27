Турция закрыла пролив Босфор для судоходства

Босфорский пролив закрыт для движения судов. Причиной стал сильный туман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

«Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости», - передал телеканал.

Видимость в Босфоре и Мраморном море не превышает 500 м. Ожидается, что движение судов будет восстановлено не ранее 09:00.