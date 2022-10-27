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22 минуты назад

Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничество для повышения стабильности в мире

RT на русскомиещё 1

Пекину и Вашингтону необходимо усиливать взаимодействие и сотрудничество для повышения устойчивости и определённости в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной работе с США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию во всём мире», — заявил он.

Си Цзиньпин отметил готовность Китая к совместной работе с США по поиску правильного пути мирного сосуществования двух держав.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты и Китай прорабатывают возможность встречи и переговоров американского лидера Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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