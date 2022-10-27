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46 минут назад

Белоруссия прекратила действие двух соглашений с ЕС о финансировании

ТАССиещё 2

Правительство Белоруссии прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании. Соответствующее постановление Совета министров страны опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое соглашение, подписанное в Минске 5 апреля 2018 года, касается выделения финансовых средств на поддержку предпринимательства и экономического развития в Белоруссии. Второе соглашение предусматривает финансирование со стороны ЕС реализации программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Белоруссии. Оно было заключено в Минске 6 июля 2020 года.

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко поручил МИД направить уведомления о прекращении действия этих соглашений.

В мире,Роман Головченко,ЕС,
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