Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом

Правительство Белоруссии прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании. Соответствующее постановление Совета министров страны опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале.

Первое соглашение, подписанное в Минске 5 апреля 2018 года, касается выделения финансовых средств на поддержку предпринимательства и экономического развития в Белоруссии. Второе соглашение предусматривает финансирование со стороны ЕС реализации программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Белоруссии. Оно было заключено в Минске 6 июля 2020 года.