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39 минут назад

NI: Австралия подрывает единство Запада против России

ТК «Звезда»

Австралия подрывает единство Запада против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МИД страны Пенни Вонг сыграли на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Израиля и Палестины.

NI: Австралия подрывает единство Запада против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», - считает обозреватель издания National Interest Майкл Рубин.

По мнению автора материала, Канберра сигнализирует о намерении продолжать пересматривать политику в этом вопросе, если она будет последовательность, что в одностороннем порядке даже может признать палестинскую государственность. Рубин добавил, что в таком случае это подтвердило бы логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, и ЛДНР.

В мире,Махмуд Аббас,Владимир Путин,
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