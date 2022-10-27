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42 минуты назад

Турция закрыла пролив Босфор для судоходства

Деловая газета "Взгляд"

Сильный туман стал причиной для временного закрытия пролива Босфор в четверг утром, сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

Как сообщил телеканал, с 04.35 движение судов через пролив Босфор в обоих направлениях временно прекращено. Видимость в проливе и Мраморном море не превышает 500 метров.

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По информации телеканала, движение судов в Босфоре планируют восстановить около 09.00, передает ТАСС.

Напомним, 13 октября власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза.

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