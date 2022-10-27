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14 минут назад

В США спрогнозировали ситуацию на Украине в 2024 году

Lenta.ru

Обозреватель Эдвард Люс заявил, что к 2024 году волнения об Украине в США станут второстепенными, поскольку в стране будут проходить выборы на пост президента. Об этом он написал в материале для Financial Times (FT)/

Эксперт спрогнозировал ситуацию на Украине в 2024 году
Фото: ТАССТАСС

Люс отметил, что США приближаются к рецессии, а экономисты почти единогласно прогнозируют, что Вашингтон столкнется с ней в 2023 году. Это угрожает Байдену или другому кандидата от Демократической партии победить экс-президента Дональда Трампа или республиканца, похожего на него.

По словам специалиста, президентские выборы в США разведут интересы Киева и Вашингтона к 2024 году. Он спрогнозировал, что республиканцы начнут работать в тандеме с рецессией, «чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи».

«Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую», — заключил автор.

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В мире,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
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