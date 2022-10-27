Сильвио Берлускони стал дедушкой в 17-й раз

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал дедушкой в семнадцатый раз. Об этом в среду сенатор объявил в ходе выступления в верхней палате парламента, передает ТАСС.
«Я счастлив быть здесь и еще больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворен, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции», – заявил Берлускони.
Политик был исключен из состава Сената в 2013 году после того, как был признан виновным и получил приговор по делу о мошенничестве в компании «Медиасет».
В соответствии с законодательством Италии, осужденные во всех инстанциях не имеют права занимать государственные посты и выборные должности.
86-летний Берлускони является отцом пятерых детей от двух браков. Политик трижды возглавлял итальянское правительство, начиная с 1994 года.
Ранее новый премьер Италии выступила с первой программной речью в парламенте страны. Джорджа Мелони пообещала сохранить стабильность во всем.