Сильвио Берлускони стал дедушкой в 17-й раз

«Я счастлив быть здесь и еще больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворен, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции», – заявил Берлускони.