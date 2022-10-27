В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
28 минут назад

Сильвио Берлускони стал дедушкой в 17-й раз

Мир24

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал дедушкой в семнадцатый раз. Об этом в среду сенатор объявил в ходе выступления в верхней палате парламента, передает ТАСС.

Сильвио Берлускони стал дедушкой в 17-й раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я счастлив быть здесь и еще больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворен, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции», – заявил Берлускони.

Политик был исключен из состава Сената в 2013 году после того, как был признан виновным и получил приговор по делу о мошенничестве в компании «Медиасет».

В соответствии с законодательством Италии, осужденные во всех инстанциях не имеют права занимать государственные посты и выборные должности.

86-летний Берлускони является отцом пятерых детей от двух браков. Политик трижды возглавлял итальянское правительство, начиная с 1994 года.

Ранее новый премьер Италии выступила с первой программной речью в парламенте страны. Джорджа Мелони пообещала сохранить стабильность во всем.

В мире,Сильвио Берлускони,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители