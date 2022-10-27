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20 минут назад

Байдена высмеяли за неоднозначные слова о людях неевропейской внешности

Свободная пресса

Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов.

Байдена высмеяли за слова о людях неевропейской внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Байдена высмеяли за то, что он заявил, что дополнительная стоимость более просторных мест в авиакомпаниях несправедлива по отношению к людям неевропейской внешности", — пишет Fox News.

Напомним, Байден выразил приверженность своей администрации устранению "ненужных сборов" со стороны авиакомпаний, которые, как он утверждает, усложняют жизнь американцев, особенно семей с низким доходом и людей неевропейской внешности.

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Ранее «СП» писала, что президент Соединенных Штатов растерялся после своего выступления в Питтсбурге и не смог сразу же отыскать выход со сцены.

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