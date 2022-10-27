США захотели "победить" Китай

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, заявил о планах Вашингтона "победить" Пекин. Заявление он сделал перед журналистами.

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По словам американского чиновника, Китай представляет опасность для США из-за угроз и вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также из-за потенциальной возможности оспорить экономическое лидерство Штатов.

"Справиться с этими вызовами поможет стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть", - цитирует Кирби МК.