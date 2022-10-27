Раскрыты последствия для США от победы России на Украине

Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос рассказала, какие последствия для США может повлечь за собой победа России в спецоперации на Украине. Об этом она написала в материале для журнала Valeurs Actuelles.

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Галактерос раскрыла последствия победы Москвы и заявила, что она лишит Вашингтон контроля в Европе.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», — подчеркнула глава центра.

Автор усомнилась в поражении России в военном отношении. Она также назвала ошибкой ставку Евросоюза на победу в «гонке вооружений». По ее словам, страны Европы отличаются слабостью, поскольку не понимают, что США используют их для длительного ослабления Москвы.