В Венесуэле осудили террористическую атаку в Иране

Правительство Венесуэлы направило соболезнования Ирану в связи с терактом в Ширазе в среду и осудило эту атаку. Соответствующее заявление распространил МИД Боливарианской Республики.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает свою солидарность с братским народом и правительством Исламской Республики Иран и категорически осуждает террористический акт, совершенный в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, - говорится в заявлении ведомства. - Направляем слова соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".
Трое неизвестных 26 октября открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в иранской провинции Фарс. Силам правопорядка удалось задержать двух боевиков, ведутся поиски третьего. По последним данным, которые приводит агентство IRNA, жертвами теракта стали 15 человек, 27 получили ранения. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
В связи с терактом глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отметил, что беспорядки в стране "идут в опасном направлении", добавив, что ими "пользуются террористические движения". 26 октября прошли 40 дней с момента гибели Махсы Амини, после похорон которой в республике прошла серия протестов, сопровождавшихся беспорядками и задержаниями. Эту 22-летнюю девушку задержала полиция за неправильное ношение головного платка, она умерла на допросе из-за сердечного приступа. Протесты начались после того, как в социальных сетях была распространена информация о том, что Амини якобы избили полицейские.