В Венесуэле осудили террористическую атаку в Иране

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает свою солидарность с братским народом и правительством Исламской Республики Иран и категорически осуждает террористический акт, совершенный в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, - говорится в заявлении ведомства. - Направляем слова соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Трое неизвестных 26 октября открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в иранской провинции Фарс. Силам правопорядка удалось задержать двух боевиков, ведутся поиски третьего. По последним данным, которые приводит агентство IRNA , жертвами теракта стали 15 человек, 27 получили ранения. Как сообщило агентство Reuters , ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В связи с терактом глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отметил, что беспорядки в стране "идут в опасном направлении", добавив, что ими "пользуются террористические движения". 26 октября прошли 40 дней с момента гибели Махсы Амини, после похорон которой в республике прошла серия протестов, сопровождавшихся беспорядками и задержаниями. Эту 22-летнюю девушку задержала полиция за неправильное ношение головного платка, она умерла на допросе из-за сердечного приступа. Протесты начались после того, как в социальных сетях была распространена информация о том, что Амини якобы избили полицейские.