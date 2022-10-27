Западные СМИ сообщили о роковой ошибке Украины

«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», - сказано в материале.

Эксперты добавляют, что для погашения старых кредитов «незалежной» придется брать новые на худших условиях. В итоге долг Киева будет постоянно расти, а социальная ответственность страны - снижаться. В статье пишут, что Украина дойдет до того, что ей придется отдавать свои предприятия западным кредитором почти за бесплатно.