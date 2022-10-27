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48 минут назад

Rebelión: Киев совершил роковую ошибку

Свободная прессаиещё 2

Киевские власти совершили роковую ошибку, взяв кредиты у Запада. Теперь за это придется расплачиваться нескольким поколениям украинцев, пишет испанское издание Rebelión.

Западные СМИ сообщили о роковой ошибке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», - сказано в материале.

Эксперты добавляют, что для погашения старых кредитов «незалежной» придется брать новые на худших условиях. В итоге долг Киева будет постоянно расти, а социальная ответственность страны - снижаться. В статье пишут, что Украина дойдет до того, что ей придется отдавать свои предприятия западным кредитором почти за бесплатно.

«Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой», - подытожили в издании.

Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос заявила, что в случае победы России на Украине Штаты лишатся контроля в Европе.

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