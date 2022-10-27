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14 минут назад

CNN: глава ЦРУ тайно посетил Украину для встречи с Зеленским

Ura.Ru

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посещал Украину в октябре для встречи президентом страны Владимиром Зеленским и другими госслужащими. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

СМИ: Глава ЦРУ тайно посетил Украину для встречи с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

«Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими», — говорится в материале.

По информации СМИ, американский политик обсудил дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западные лидеры оказывают активную поддержку киевского режима. В частности, в октябре впервые с начала СВО Украину посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако сразу после своего прибытия в город Корюковка он отправился в бомбоубежище. Также готовность посетить Киев выражали эксперты МАГАТЭ в связи с угрозой применения Украиной «грязной атомной бомбы».

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,МАГАТЭ,ЦРУ,
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