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2 часа назад

Politico: отношения Шольца и Макрона находятся в упадке

ТАССиещё 1

Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем настолько испортились, что они не показываются вместе перед прессой. С таким утверждением в среду выступило издание Politico.

СМИ: отношения Шольца и Макрона находятся в упадке
Фото: ТАССТАСС

По итогам состоявшейся в тот день встречи в Париже, после которой Шольц улетел в Афины, лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Хотя в Елисейском дворце отметили, что встреча была конструктивной и прошла успешно, издание утверждает, что отсутствие пресс-конференции говорит о напряженности между двумя политиками. По его данным, ее отмена "используется как упрек" со стороны Франции.

Кроме того, как поясняет газета, раздражение Парижа вызвало намерение Шольца посетить Пекин с визитом и встретиться с Си Цзиньпином практически сразу после его переизбрания председателем КНР. В Елисейском дворце считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц посетили Китай вместе чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая.

Нынешний нескоординированный подход Германии и Франции к Китаю, по мнению Politico, контрастирует с последним визитом председателя КНР в Париж в 2019 году, когда Макрон принимал его вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы продемонстрировать европейское единство.

Французские аналитики ранее отметили, что в последние месяцы отношения Парижа и Берлина стали напряженными из-за разногласий по вопросам оборонной политики, урегулирования энергетического кризиса в ЕС на фоне украинского конфликта. В Париже также недовольны отказом Берлина договориться об установлении потолка цен на газ и его намерением оказать массивную поддержку немецким предприятиям в размере €200 млрд, что, по мнению Франции, ставит в неравное положение другие европейские компании в контексте энергетических трудностей.

В мире,Олаф Шольц,Жан-Клод Юнкер,Цзиньпин Си,Ангела Меркель,Еврокомиссия,ЕС,
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