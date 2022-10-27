СМИ: отношения Шольца и Макрона находятся в упадке

Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем настолько испортились, что они не показываются вместе перед прессой. С таким утверждением в среду выступило издание Politico.

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По итогам состоявшейся в тот день встречи в Париже, после которой Шольц улетел в Афины, лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Хотя в Елисейском дворце отметили, что встреча была конструктивной и прошла успешно, издание утверждает, что отсутствие пресс-конференции говорит о напряженности между двумя политиками. По его данным, ее отмена "используется как упрек" со стороны Франции.

Кроме того, как поясняет газета, раздражение Парижа вызвало намерение Шольца посетить Пекин с визитом и встретиться с Си Цзиньпином практически сразу после его переизбрания председателем КНР. В Елисейском дворце считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц посетили Китай вместе чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая.

Нынешний нескоординированный подход Германии и Франции к Китаю, по мнению Politico, контрастирует с последним визитом председателя КНР в Париж в 2019 году, когда Макрон принимал его вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы продемонстрировать европейское единство.