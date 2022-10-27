Венгрия обвинила Запад в отказе от "надежды на мир" на Украине

По его словам, Будапешт выступает за сохранение каналов связи с Россией , в том числе для поиска выхода из украинской ситуации.

Как указал глава МИД Венгрии, на Западе многие считают подход Будапешта к взаимодействию с Москвой "пророссийским". Он также добавил, что на самом деле венгерская сторона действует с учетом интересов своего государства, а не России или Украины. При этом Сийярто подчеркнул, что его хотели окрестить "шпионом" Москвы за его слова в пользу диалога с российской стороной.