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11 минут назад

Новый премьер Италии рассказала, как закончить конфликт на Украине

Елена Прошина

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала способ достигнуть мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Новый премьер Италии рассказала, как закончить конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мелони считает, что мира на Украине не получится достичь «размахивая радужными флагами на демонстрациях». По её словам, для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров, необходимо добиться баланса сил.

Как утверждает премьер-министр, если одна из сторон имеет явное преимущество, то она не будет заинтересована вести диалог. Исходя из этого, Мелони делает вывод, что единственным шансом добиться мира является создание условий, при которых Украина может защищаться.

«Единственное что необходимо, чтобы способствовать переговорам о завершении конфликта, это равновесие. Вы же не хотите сказать, что мир достигается, когда сдаешься, мир может быть достигнут при поддержке Украины, позволяя ей защищаться», – сказала она.

22 октября в Италии было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони. На прошедших выборах её партия набрала более 26% голосов.

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