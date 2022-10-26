В США назвали условия возобновления диалога с Россией о замене ДСНВ

США в настоящее время не ведут диалог с Россией о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом заявила заместить госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Ее слова приводит РИА Новости.

Она допустила возобновление переговоров и назвала условие для этого.

«Я знаю, что мы сейчас не ведём каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно», — указала чиновница.

Дженкинс добавила, что президент США Джо Байден четко обозначил позицию Вашингтона, и возобновление диалога зависит от того, будет ли Москва поступать «в духе доброй воли».