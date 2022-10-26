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20 минут назад

В США назвали условия возобновления диалога с Россией о замене ДСНВ

Lenta.ru

США в настоящее время не ведут диалог с Россией о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом заявила заместить госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Ее слова приводит РИА Новости.

В США назвали условия возобновления диалога с Россией о замене ДСНВ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она допустила возобновление переговоров и назвала условие для этого.

«Я знаю, что мы сейчас не ведём каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно», — указала чиновница.

Дженкинс добавила, что президент США Джо Байден четко обозначил позицию Вашингтона, и возобновление диалога зависит от того, будет ли Москва поступать «в духе доброй воли».

В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В мире,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,
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