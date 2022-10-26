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42 минуты назад

Президент Израиля обсудил с Байденом применение вооружений Ирана на Украине

ТАСС

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Белом доме обсудил с американским коллегой Джо Байденом тему применения на Украине иранских вооружений, ядерную программу Ирана и протесты в исламской республике. Об этом он сообщил в среду журналистам.

Президент Израиля обсудил с Байденом применение вооружений Ирана на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы обсудили в первую очередь вопрос Ирана: стремление Ирана получить ядерное оружие, подавление Ираном собственных граждан <...>, а также деятельность Ирана по поставкам вооружений, которые несут смерть невинным гражданам Украины", - сказал Герцог.

Президент Израиля, выступая во вторник в Атлантическом совете в Вашингтоне, представил фотоснимки, подтверждающие, по его версии, факты применения иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Ранее канцелярия Герцога проинформировала о том, что в США он намерен продемонстрировать чиновникам вашингтонской администрации материалы, якобы подтверждающие использование иранских БПЛА в районах боевых действий на Украине.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.

В мире,Ицхак Герцог,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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