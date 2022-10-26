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44 минуты назад

Байден: США и Китай ответственны за то, чтобы их конкуренция не переросла в конфликт

ТАССиещё 2

Власти США и Китая несут ответственность за то, чтобы конкуренция между ними не привела к конфликту, Вашингтон стремится не допустить такого развития событий. Такую позицию президент США Джо Байден изложил в среду на встрече в Белом доме с рядом помощников, курирующих вопросы национальной безопасности.

Байден: США не стремятся к конфликту с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не стремимся к конфликту с ними", - отметил американский лидер, говоря о Китае.

Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, также подчеркнул: "На нас лежит ответственность за управление все более интенсивной конкуренцией с Китаем". Президент США добавил, что Вашингтон "готов к жесткой конкуренции" с Китаем, однако "не обязательно должен быть конфликт".

"Мир меняется", - сказал Байден, уточнив, что США стремятся "продолжить играть ведущую роль" в мире дипломатическим путем "при поддержке самых лучших вооруженных сил".

В мире,Джозеф Байден,
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