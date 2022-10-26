Байден: США не стремятся к конфликту с Китаем

Власти США и Китая несут ответственность за то, чтобы конкуренция между ними не привела к конфликту, Вашингтон стремится не допустить такого развития событий. Такую позицию президент США Джо Байден изложил в среду на встрече в Белом доме с рядом помощников, курирующих вопросы национальной безопасности.

"Мы не стремимся к конфликту с ними", - отметил американский лидер, говоря о Китае.

Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, также подчеркнул: "На нас лежит ответственность за управление все более интенсивной конкуренцией с Китаем". Президент США добавил, что Вашингтон "готов к жесткой конкуренции" с Китаем, однако "не обязательно должен быть конфликт".