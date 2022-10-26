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1 час назад

Берлускони выразил намерение работать над достижением мира на Украине

Lenta.ruиещё 1

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил намерение своей партии в составе правящей коалиции работать над достижением мира на Украине. По его словам, начало Россией специальной военной операции (СВО) на Украине вернуло отношения России с Европой в то состояние, в котором оно находилось до 2002 года, сообщает РИА Новости.

Берлускони выразил намерение работать над достижением мира на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конечно, в этой ситуации мы можем быть только с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина. Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками и уважая волю украинского народа», — заявил политик.

Он подчеркнул, что его позиция по данному вопросу является неизменной и выразил сожаление относительно того что действия Москвы привели к возвращению ее отношений с Европой в состояние до 2002 года, когда Россия находилась в состоянии изоляции, а Европа и Запад совместно выступали против нее.

Ранее Берлускони оценил способность президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине. По его словам, тот может остановить боевые действия на Украине, если объявит о прекращении атак.

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