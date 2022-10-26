Эрдоган обсудил с премьер-министром Швеции членство в НАТО

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер провёл телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Эрдоган поздравил нового премьер-министра Кристерссона с назначением на эту должность. Он выразил удовлетворение его желанием посетить 19 ноября с визитом Турцию. Президент высказался за всестороннее развитие отношений с правительством Швеции», – говорится в сообщении по итогам переговоров.

В ходе разговора Эрдоган высказался за то, чтобы «террористические организации не превращали Швецию в заложника вступления в НАТО». «Воспрепятствование им отвечает двусторонним интересам», – добавил он.