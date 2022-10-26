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59 минут назад

Эрдоган обсудил с премьер-министром Швеции членство в НАТО

Елена Прошина

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер провёл телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган обсудил с премьер-министром Швеции членство в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Эрдоган поздравил нового премьер-министра Кристерссона с назначением на эту должность. Он выразил удовлетворение его желанием посетить 19 ноября с визитом Турцию. Президент высказался за всестороннее развитие отношений с правительством Швеции», – говорится в сообщении по итогам переговоров.

В ходе разговора Эрдоган высказался за то, чтобы «террористические организации не превращали Швецию в заложника вступления в НАТО». «Воспрепятствование им отвечает двусторонним интересам», – добавил он.

Ранее в НАТО рассказали о процессе принятия Швеции и Финляндии в альянс.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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