Новое правительство Сербии дало обещание по Косово

Члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу, которой обязались сохранять Косово и Метохию в составе страны. Об этом стало известно в среду, 26 октября.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича определила кандидатов на министерские посты в кабмине страны. Уточняется, что «за» актуальное решение проголосовали 157 парламентариев, «против» 68, воздержавшихся не было. В общей сложности на рассмотрении и дебатах по утверждению нового кабинета министров Сербии присутствовали 225 из 250 членов парламента.

Перед произнесением присяги в зал заседаний прибыл сербский лидер, представители руководства традиционных конфессий и дипломатического корпуса, которых депутаты встретили овациями, передает РИА Новости.