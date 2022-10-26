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8 минут назад

В США признали правоту Маска по поводу украинского конфликта

Илья Родин

Экс-сенатор от Вирджинии (США) Ричард Блэк прокомментировал высказывания бизнесмена Илона Маска о кризисе на Украине. Он подчеркнул, что вполне согласен с предпринимателем по многим вопросам, пишет РИА «Новости».

В США признали правоту Маска по поводу украинского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Маск ранее призвал к дипломатическому способу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он предложил провести при содействии ООН референдум в присоединившихся к России регионах.

По мнению политика, переговоры действительно являются ключевым способом урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, Блэк положительно оценил то, что в плане Маска ведущую роль занимает ООН. По его оценке, население регионов имеет право на проведение референдума под контролем организации.

Экс-сенатор подчеркнул, что Москва изначально была готова к проведению голосования под эгидой ООН, но Киев категорически отказался учитывать мнение проживающих в Запорожье, Донбассе и Херсонской области этнических русских.

В мире,Ричард Блэк,ООН,
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