Экс-сенатор от Вирджинии (США) Ричард Блэк прокомментировал высказывания бизнесмена Илона Маска о кризисе на Украине. Он подчеркнул, что вполне согласен с предпринимателем по многим вопросам, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Маск ранее призвал к дипломатическому способу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он предложил провести при содействии ООН референдум в присоединившихся к России регионах.

По мнению политика, переговоры действительно являются ключевым способом урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, Блэк положительно оценил то, что в плане Маска ведущую роль занимает ООН. По его оценке, население регионов имеет право на проведение референдума под контролем организации.