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22 минуты назад

Названа причина молчания властей ФРГ о результатах расследования ЧП на "Севпотоках"

Илья Родин

Экс-сенатор от штата Вирджиния (США) Ричард Блэк заявил, что Германия якобы точно знает виновника взрывов на «Северных потоках». Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Блэк подчеркнул, что правительство ФРГ якобы точно знает, кто конкретно взорвал российские экспортные трубопроводы.

Вместе с тем, власти страны не публикуют результаты проведенного расследования. По его мнению, это вызвано тем, что руководство Германии опасается излишне эмоциональной реакции людей на обнародованную правду о виновнике ЧП.

В Дании назвали условие разглашения результатов следствия по «Севпотокам»

Он отметил, что в настоящее время «все в Европе говорят о том, что это не могло быть сделано без согласия Соединенных Штатов».

По оценке Блэка, экономика ФРГ идет к драматическому краху, а правительство не может внятно объяснить гражданам, по каким конкретно причинам это произойдет.

Ранее сообщалось, что Германия, Швеция и Дания огласят результаты расследования терактов на газопроводах только в том случае, если получат неопровержимые доказательства, позволяющие четко назвать виновника.

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