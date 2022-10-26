Экс-сенатор от штата Вирджиния (США) Ричард Блэк заявил, что Германия якобы точно знает виновника взрывов на «Северных потоках». Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Блэк подчеркнул, что правительство ФРГ якобы точно знает, кто конкретно взорвал российские экспортные трубопроводы.

Вместе с тем, власти страны не публикуют результаты проведенного расследования. По его мнению, это вызвано тем, что руководство Германии опасается излишне эмоциональной реакции людей на обнародованную правду о виновнике ЧП.

Он отметил, что в настоящее время «все в Европе говорят о том, что это не могло быть сделано без согласия Соединенных Штатов».

По оценке Блэка, экономика ФРГ идет к драматическому краху, а правительство не может внятно объяснить гражданам, по каким конкретно причинам это произойдет.