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27 минут назад

Воздушную тревогу объявили в Николаевской области

Газета.Ruиещё 2

В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

Воздушную тревогу объявили в Николаевской области
Фото: YoutubeYoutube

«Воздушная тревога! Вся область», — написал чиновник в Telegram.

Накануне сообщалось о взрывах в Николаевской области, а также в пригороде украинского города Днепр.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Виталий Ким,Владимир Путин,
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