Воздушную тревогу объявили в Николаевской области

В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.
«Воздушная тревога! Вся область», — написал чиновник в Telegram.
Накануне сообщалось о взрывах в Николаевской области, а также в пригороде украинского города Днепр.
Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.