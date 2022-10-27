Воздушную тревогу объявили в Николаевской области

В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

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«Воздушная тревога! Вся область», — написал чиновник в Telegram.

Накануне сообщалось о взрывах в Николаевской области, а также в пригороде украинского города Днепр.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.