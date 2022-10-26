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42 минуты назад

Президент Гвинеи-Бисау: Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной

Газета.Ru

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявлял ему в ходе разговора в России о готовности к переговорам по Украине. Об этом он сообщил на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами. <...> Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и собственно на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: «Я готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал он.

Столтенберг высказался о сроках конфликта на Украине

Зеленский в свою очередь заявил, что расценивает готовность Путина к переговорам как спланированную риторику, направленную на граждан РФ и граждан государств, поддерживающих Россию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от успехов Киева на поле боя. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

По его словам, именно поэтому НАТО продолжает помогать Киеву.

Он подчеркнул, что альянс не может позволить президенту РФ Владимиру Путину победить, так как это станет трагедией для украинцев.

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