«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами. <...> Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и собственно на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: «Я готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал он.