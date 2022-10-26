В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
20 минут назад

Столтенберг высказался о сроках конфликта на Украине

Илья Родин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что отказывается гадать, как долго продлится противостояние России и Украины. Он подчеркнул, что организация будет поддерживать Киев до тех пор, пока конфликт будет продолжаться. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что сложно предсказать точные сроки окончания крупных военных конфликтов. Поэтому он «не будет гадать, сколько продлится противостояние на Украине». Вместе с тем, уточнил генсек альянса, блок будет оказывать поддержку Киеву вплоть до его окончания.

Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с Россией

По его мнению, конфликты практически всегда заканчиваются дипломатическим путем. При этом за столом переговоров многое будет зависеть от того, чего Киев добьется на поле боя.

Соответственно, констатировал Столтенберг, НАТО будет стремиться к тому, чтобы были обеспечены условия мира, приемлемые для украинцев, чтобы удалось сохранить Украину как суверенную и независимую европейскую нацию.

В мире,Видео,СВО,Йенс Столтенберг,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители