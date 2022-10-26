Столтенберг высказался о сроках конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что отказывается гадать, как долго продлится противостояние России и Украины. Он подчеркнул, что организация будет поддерживать Киев до тех пор, пока конфликт будет продолжаться. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что сложно предсказать точные сроки окончания крупных военных конфликтов. Поэтому он «не будет гадать, сколько продлится противостояние на Украине». Вместе с тем, уточнил генсек альянса, блок будет оказывать поддержку Киеву вплоть до его окончания.

По его мнению, конфликты практически всегда заканчиваются дипломатическим путем. При этом за столом переговоров многое будет зависеть от того, чего Киев добьется на поле боя.