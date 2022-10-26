Европейская страна изменила правила въезда для россиян

Министерство юстиции и равенства Ирландии отменило безвизовый въезд с целью краткосрочного пребывания в стране для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства государства.
«Россия и Беларусь исключены из государственной схемы безвизового въезда с целью краткосрочного пребывания в Ирландии», — говорится в тексте.
Ранее россияне и белорусы могли въезжать в страну по визе Великобритании. Теперь же они смогут это сделать только с национальной визой государства.
По словам министра юстиции Ирландии Хелен Макэнти, решение было принято из-за ситуации на Украине. Также она осудила присоединение к РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и заявила, что Дублин не будет выдавать визы украинцам с «оккупированных» территорий по российским паспортам.