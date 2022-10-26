Европейская страна изменила правила въезда для россиян

Министерство юстиции и равенства Ирландии отменило безвизовый въезд с целью краткосрочного пребывания в стране для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства государства.

«Россия и Беларусь исключены из государственной схемы безвизового въезда с целью краткосрочного пребывания в Ирландии», — говорится в тексте.

Ранее россияне и белорусы могли въезжать в страну по визе Великобритании. Теперь же они смогут это сделать только с национальной визой государства.