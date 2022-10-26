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41 минуту назад

Столтенберг отказался предполагать, сколько продлится конфликт на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался предсказывать сроки окончания конфликта на Украине, при этом он подчеркнул, что альянс твердо намерен продолжать поддерживать Киев.

Он пояснил на пресс-конференции в Брюсселе, что «войны по своей природе являются непредсказуемыми», передает РИА «Новости».

Генсек повторил свою позицию о том, что «большинство войн заканчиваются за столом переговоров». При этом он подчеркнул, что достижения Украины на переговорах будут полностью зависеть от ее возможностей на поле боя.

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Столтенберг отметил, что военная поддержка Украины со стороны НАТО призвана обеспечить ей «приемлемые для Киева условия мира, а также ускорить приближение переговоров».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

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