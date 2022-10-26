Украинцы устроили скандал из-за российского флага в кафе в Черногории

Хозяин кафе «Руски бар» («Русский бар») Брано Марич рассказал, что его вызывали в полицию из-за находящейся в его заведении разнообразной пророссийской символики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Владелец расположенного в Подгорице кафе подчеркнул, что дипломаты украинского посольства в Черногории написали на него заявление в правоохранительные органы. Их недовольство вызвал российский флаг в заведении.

Марич пояснил, что кафе получило свое название 11 лет назад. С тех пор никто и никогда не высказывал претензий.

Предприниматель добавил, что в «Русском баре» есть портрет президента России Владимира Путина и флаг России с буквой Z. Он подчеркнул, что не собирается менять что-либо в интерьере кафе.