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45 минут назад

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в кафе в Черногории

Илья Родин

Хозяин кафе «Руски бар» («Русский бар») Брано Марич рассказал, что его вызывали в полицию из-за находящейся в его заведении разнообразной пророссийской символики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в кафе в Черногории
Фото:  ТАСС/пресс-служба МИД РФ ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Владелец расположенного в Подгорице кафе подчеркнул, что дипломаты украинского посольства в Черногории написали на него заявление в правоохранительные органы. Их недовольство вызвал российский флаг в заведении.

Марич пояснил, что кафе получило свое название 11 лет назад. С тех пор никто и никогда не высказывал претензий.

Предприниматель добавил, что в «Русском баре» есть портрет президента России Владимира Путина и флаг России с буквой Z. Он подчеркнул, что не собирается менять что-либо в интерьере кафе.

Ранее сообщалось, что владелец парижского кафе выгнал из своего заведения двух украинок со словами «да здравствует Путин». Он объяснил это тем, что женщины категорически отказывались сделать заказ, дерзко себя вели и постоянно упоминали свою национальность.

В мире,Владимир Путин,
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