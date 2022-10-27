В Киеве переименовали более 40 связанных с Россией и СССР улиц

Депутаты Киевского городского совета утвердили переименование более 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины , названия которых связаны с СССР и Россией . Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал Кличко. Новые названия топонимов выбирали с помощью электронного голосования жители украинской столицы.

Среди приведенных Кличко примеров: переименование Пушкинской улицы в честь украинского националиста и мецената Евгения Чикаленко, улицы Александра Матросова — в честь первого украинского генерала, погибшего во время войны в 2014 году в Донбассе, Сергея Кульчицкого, улицы Багратиона — в честь фотокорреспондента Максима Левина, погибшего в марте 2022 года. Кроме того, улица Карла Маркса стала улицей Иоганна Гете, площадь Амурская — площадью Васильковской, переулок Московский — переулком погибшего в ходе боев за Ирпень актера театра Павла Ли, а улица Астраханская — улицей белорусского революционера Кастуся Калиновского.