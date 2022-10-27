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26 минут назад

Кличко: в Киеве переименовали более 40 связанных с Россией и СССР улиц и площадей

Газета.Ruиещё 1

Депутаты Киевского городского совета утвердили переименование более 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с СССР и Россией. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Киеве переименовали более 40 связанных с Россией и СССР улиц
Фото: AMY./Wikimedia CommonsAMY./Wikimedia Commons

«Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал Кличко. Новые названия топонимов выбирали с помощью электронного голосования жители украинской столицы.

Среди приведенных Кличко примеров: переименование Пушкинской улицы в честь украинского националиста и мецената Евгения Чикаленко, улицы Александра Матросова — в честь первого украинского генерала, погибшего во время войны в 2014 году в Донбассе, Сергея Кульчицкого, улицы Багратиона — в честь фотокорреспондента Максима Левина, погибшего в марте 2022 года. Кроме того, улица Карла Маркса стала улицей Иоганна Гете, площадь Амурская — площадью Васильковской, переулок Московский — переулком погибшего в ходе боев за Ирпень актера театра Павла Ли, а улица Астраханская — улицей белорусского революционера Кастуся Калиновского.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась улица героев полка «Азов» (запрещен в России).

В мире,Евгений Чикаленко,Виталий Кличко,
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