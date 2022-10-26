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Путин сделал заявление о подрывах на «Севпотоках»

Президент РФ Владимир Путин счел подрывы на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

«Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, из-за диверсий экономика Европы падает. Кроме того, как указал Путин, жизнь миллионов граждан ухудшается в результате таких инцидентов.

Собчак покинула Россию на фоне сообщений об обысках

Журналистки Ксении Собчак не было дома во время обысков, сейчас она находится не в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Собчак уехала в Литву через Белоруссию. В последнее время журналистка часто снимает за рубежом выпуски своей программы «Осторожно: Собчак».

По данным РЕН ТВ, сейчас в доме, где прошли обыски, находится муж Собчак, режиссер Константин Богомолов.

Киев признал замедление операции ВСУ на юге

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, первый этап операции на Украине заключался в сдерживании российских войск, второй — в «стабилизации линии фронта», а в настоящее время идет третий этап — контрнаступление. Резников отметил, что этот этап замедлился, но выразил уверенность, что ВСУ «будут продвигаться вперед с наступлением зимы».

Саудовская Аравия сорвала заключенную с Байденом секретную сделку

Президент США Джо Байден заключил с Саудовской Аравией секретную сделку по наращиванию добычи нефти, но Эр-Рияд в итоге сорвал ее, сделав обратное. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Байден заключил нефтяную сделку с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время своей поездки по Ближнему Востоку.

Mercedes-Benz продаст свой завод в России

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом», сделка будет анонсирована уже в среду. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники .

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" ("дочка" немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом". Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября», — утверждает издание.

Франция высказалась о создании трибунала по России

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не поддерживает создание специального трибунала по России и Украине. Об этом сообщает ERR.

Во время своего визита в Эстонию Колонна заявила, что привлекать к ответственности можно с помощью существующих инструментов.

«Мы решительно, постоянно поддерживаем международное правосудие, чтобы преступления не остались безнаказанными», - сказала она.

В России изменятся водительские удостоверения

От практики нанесения на водительские права штрих-кодов могут отказаться. Об этом говорится в проекте приказа Министерства внутренних дел России, пишет РИА Новости.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В России выявили новый вариант коронавируса «цербер»

В России выявили два новых варианта коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 «цербер», сказала глава службы, не исключив дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.

США поставили Украине первые комплексы NASAMS

США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине, сообщил генеральных директор Raytheon Technologies которая производит этот тип вооружения Грег Хейес. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два правительству пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», - сказал Грег Хейес.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон одобрил поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. По его слова, переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.

«Стыдно так жить»: дом Чуриковой возмутил россиян

Роскошный особняк актрисы Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова, вызвал возмущение у россиян. Как сообщат sportkp.ru, зрители передачи «Идеальный ремонт», в котором приняла участие пара, неоднозначно восприняли облик дорогого дома.