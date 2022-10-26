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18 минут назад

Newsweek: Евросоюз превратился в ключевую угрозу интересам Соединенных Штатов

Российская Газета

Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать: самая большая внешняя угроза Соединенным Штатам - это Евросоюз, а не Россия и не Китай.

Евросоюз назвали самой большой угрозой Соединенным Штатам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так начинает свою статью в Newsweek доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер.

Европейцам стало комфортно в мире после окончания холодной войны, "которой управляла гегемонистская держава США, бесплатно обеспечивавшая безопасность европейцев".

Было и остается модным "ныть об американском доминировании в европейских газетах и на университетских кафедрах", утверждает автор. По его мнению, вместо того, чтобы тратить деньги на оборону, Западная Европа использовала дивиденды от американской защиты для создания своих государств "всеобщего благосостояния".

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Сейчас Германия едва выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО, что ранее беспокоило и Трампа, и Обаму. Европейцы же радовались, что больше нет угроз и соперничества, а есть только экономические интересы и комфортная жизнь. Они спланировали и построили "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Сейчас Вашингтон не желает давать своим европейским друзьям сигнал к пробуждению, в котором они нуждаются. Но и не желает превращать их в жернова на шее Америки, угрожая втянуть США в море геополитических потрясений.

Дальнейший путь, подводит итог автор, должен быть путем истинного партнерства и разделения бремени, а это потребует от Европы "отрастить хребет", как в дипломатическом, так и в военном плане. Ведь хотя США по-прежнему сильны, но не хотят в одиночку противостоять угрозам со стороны Азии и Восточной Европы. Поэтому Евросоюз должен взять на себя ответственность за соседние регионы.

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