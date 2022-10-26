Евросоюз назвали самой большой угрозой Соединенным Штатам

Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать: самая большая внешняя угроза Соединенным Штатам - это Евросоюз, а не Россия и не Китай.

Так начинает свою статью в Newsweek доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер.

Европейцам стало комфортно в мире после окончания холодной войны, "которой управляла гегемонистская держава США, бесплатно обеспечивавшая безопасность европейцев".

Было и остается модным "ныть об американском доминировании в европейских газетах и на университетских кафедрах", утверждает автор. По его мнению, вместо того, чтобы тратить деньги на оборону, Западная Европа использовала дивиденды от американской защиты для создания своих государств "всеобщего благосостояния".

Сейчас Германия едва выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО, что ранее беспокоило и Трампа, и Обаму. Европейцы же радовались, что больше нет угроз и соперничества, а есть только экономические интересы и комфортная жизнь. Они спланировали и построили "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Сейчас Вашингтон не желает давать своим европейским друзьям сигнал к пробуждению, в котором они нуждаются. Но и не желает превращать их в жернова на шее Америки, угрожая втянуть США в море геополитических потрясений.