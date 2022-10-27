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43 минуты назад

Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте имущества двух россиян на $1,6 млн

ТАССиещё 4

Украинский суд арестовал недвижимое имущество фирм на сумму 60 млн гривен ($1,6 млн), конечными бенефициарами которых являются россияне. Об этом во вторник сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

На Украине арестовали имущество двух россиян на $1,6 млн
Фото: ТАССТАСС

"Судом удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на недвижимое имущество фирм, конечными бенефициарами которого являются два гражданина РФ. Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв. м", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как утверждает прокуратура, арест произвели в рамках уголовного производства, осуществляемого прокуратурой города Днепра по статье "Коллаборационизм" (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Владельцев фирм, предоставлявших в аренду недвижимое имущество, обвиняют в сотрудничестве с РФ, которое заключалось в уплате налогов в российский госбюджет. Фамилии фигурантов дела не приводятся.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". 1 апреля Верховная рада внесла в него ряд изменений, включив в число лиц, у которых национализируется имущество на Украине, не только граждан РФ, но и всех проживающих или занимающихся там основной деятельностью. В начале августа Зеленский заявил, что в стране изъяты российские активы на общую сумму $765 млн и "эта работа продолжается".

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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