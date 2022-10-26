В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
32 минуты назад

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Елена Прошина

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Страна.ua».

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: ТАССТАСС

При этом, согласно Telegram-каналу Киевской администрации, в столице Украины воздушная тревога звучит уже третий раз за день. Сначала ее объявляли в 8:40 по московскому времени, затем в 15:12. Третий раз воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:46.

Также почти во всех областях Украины, начиная с восточных регионов, 26 октября сирены зазвучали утром. Днем воздушную тревогу объявляли сначала на юге, потом в центре и в последнюю очередь на западе.

В ЛНР сообщили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватова

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября. С тех пор на территории страны сирены звучат каждый день.

В мире,СВО,Верховный суд,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители