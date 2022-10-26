Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Страна.ua».

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При этом, согласно Telegram-каналу Киевской администрации, в столице Украины воздушная тревога звучит уже третий раз за день. Сначала ее объявляли в 8:40 по московскому времени, затем в 15:12. Третий раз воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:46.

Также почти во всех областях Украины, начиная с восточных регионов, 26 октября сирены зазвучали утром. Днем воздушную тревогу объявляли сначала на юге, потом в центре и в последнюю очередь на западе.