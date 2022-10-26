Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В ходе нового обмена украинская сторона получила тело одного из убитых иностранных наемников. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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По данным Ермака, Киев получил девять рядовых и сержантов и одного офицера. Помимо этого, украинской стороне передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). 27 августа в Донецкой народной республике (ДНР) сообщали о готовности передать тело погибшего на Украине американца на родину.

Москва в свою очередь не сообщала об обмене. В РБК обратились за комментарием к пресс-секретарю уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексею Зловедову. У представителя Москальковой не оказалось никакой информации по обмену.