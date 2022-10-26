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13 минут назад

Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

Lenta.ru

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В ходе нового обмена украинская сторона получила тело одного из убитых иностранных наемников. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Ермака, Киев получил девять рядовых и сержантов и одного офицера. Помимо этого, украинской стороне передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). 27 августа в Донецкой народной республике (ДНР) сообщали о готовности передать тело погибшего на Украине американца на родину.

Европейская страна отказалась передать ВСУ бронежилеты и каски

Москва в свою очередь не сообщала об обмене. В РБК обратились за комментарием к пресс-секретарю уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексею Зловедову. У представителя Москальковой не оказалось никакой информации по обмену.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

В мире,СВО,Алексей Зловедов,Андрей Ермак,Денис Пушилин,Татьяна Москалькова,Минобороны России,
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