Любое правительство всегда будет всегда оглядываться на общественные настроения в своей стране и не поставит под угрозу собствнное политическое будущее из-за «незалежной». На это указывает доцент факультета мировой политики МГУ, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина.

«Польша в этом отношении – не исключение. Толерантность в разных европейских странах напрямую зависит от того, насколько интересы этих государств совпадают с интересами Украины», - отмечает она, комментируя публикацию брюссельской газеты EurActiv.

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Ранее издание EurActiv сообщило, что Варшава планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов. В частности, правительство Польши предложило внести поправку в закон о помощи гражданам «незалежной», обязав их покрывать часть своих расходов. По информации газеты, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых [104 евро], и им придется участвовать в покрытии своих расходов на проживание.

Как обращает внимание Анна Ревякина, действительно, в вопросе беженцев все не так просто:

«Европа, и в первую очередь Польша, куда устремились украинские беженцы, оказалась совершенно не готова к их появлению. Несколько лет назад Европа с трудом пережила наплыв беженцев из стран Ближнего Востока. Появление украинских мигрантов лишь усугубило ситуацию».

Собеседник «Свободной прессы» отмечает, что до определенного момента Польша была готова полностью оплачивать пребывание беженцев из Украины у себя:

«Однако сейчас приходит понимание, что конфликт будет продолжаться дольше, чем хотелось бы. Кроме того, экономическая ситуация в этой стране, как и во всей Европе, ухудшается с каждым днем, отчего польские избиратели все громче задают вопросы про рост цен, инфляцию и падение уровня жизни».

Желание Варшавы начать брать деньги с мигрантов означает сигнал Владимиру Зеленскому, что так долго продолжаться не может, а также сигнал европейским партнерам, что часть денег, которые идут на помощь Украине, не мешало бы переадресовать странам, которые взяли на себя наибольшую тяжесть расходов на беженцев. И Польша – в первых рядах.

«Кроме того, это сигнал собственным избирателям, что украинцы в Польше приоритетом не являются. Приоритетом остаются только собственные граждане. Также поляков, да и не только, раздражает, что среди беженцев оказалось немало хорошо обеспеченных украинцев, которые, тем не менее, “сели на шею” польским социальным программам. Помимо этого, у властей есть немало подозрений, что часть беженцев откровенно скрываются от мобилизации, и не спешат вернуться, чтобы защищать свою родину, так или иначе коррумпируя польскую систему», - обращает внимание эксперт.

Вместе с тем, как призывает заместитель председателя Общественной палаты ДНР, не стоит заблуждаться - Польша будет поддерживать Украину до конца.