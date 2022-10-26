Ватикан выразил готовность сделать все для мира на Украине

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил источник агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения французского лидера Эммануэля Макрона.

По словам собеседника агентства, если бы Москва и Киев обратились к Ватикану с просьбой о посредничестве, то Святой престол «не оступился бы».

Ранее Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает предложение Макрона, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией.

«Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда"», — заявил источник агентства, указав на важность того, какой будет реакция со стороны Вашингтона и Лондона.

Он напомнил, что папа Франциск неоднократно выражал готовность содействовать мирному разрешению украинского конфликта.