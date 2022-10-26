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50 минут назад

Пашинян сообщил о планах инициировать встречу лидеров ОДКБ

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инициирует внеочередную встречу лидеров ОДКБ. Главной ее темой станет ситуация на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пашинян сообщил о планах инициировать встречу лидеров ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

По словам Пашиняна, члены ОДКБ на встрече проанализируют доклад мониторинговой группы организации о ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Премьер-министр ожидает, что участники заседания дадут «четкую политическую оценку, произошедшим событиям» и примут «дорожную карту по восстановлению территориальной целостности» его страны.

«Я надеюсь, что эта встреча состоится по возможности скоро», — отметил Пашинян.

Также он выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Пашинян рассчитывает добиться этого к концу 2022 года.

В мире,Никол Пашинян,
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