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11 минут назад

Гросси заявил о намерении запросить у Совбеза ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении запросить 27 октября у Совбеза ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Гросси запросит в ООН создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом он сказал, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

«Завтра я покину вас всего на несколько часов, прежде чем вернусь обратно, чтобы отправиться в Совет Безопасности ООН и вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гросси заявлял, что соглашение о зоне безопасности у ЗАЭС может быть заключено до конца года.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Совбез ООН,
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