NYT: Маск стал агентом геополитического хаоса

Предприниматель Илон Маск превратился в "агента геополитического хаоса", предлагая отличные от западного видения решения во внешней политике. Такое мнение выразила в среду газета The New York Times.

"Господин Маск в последние месяцы предстал в качестве нового, хаотичного деятеля на сцене мировой политики. Хоть множество миллиардеров любят делать твиты по мировой повестке, никто из них не может приблизиться к влиянию Маска и его способности доставлять хлопоты", - пишут обозреватели издания в своем аналитическом материале.

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В материале, в частности, отмечаются предложения Маска сделать Тайвань специальной административной зоной КНР по примеру Гонконга, его план по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, а также предоставление доступа к интернету иранским протестующим посредством спутниковой системы связи Starlink.

Газета со ссылкой на источники также сообщила, что свои соображения по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины предприниматель рассказывал еще в сентябре на частном мероприятии в Аспене в штате Колорадо, где в том числе присутствовали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и экс-глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд. Идеи Маска, высказанные им на сцене, не нашли поддержки среди участников мероприятия, тем не менее через 10 дней он представил свое видение ситуации общественности, сделав запись в Twitter.

Авторы статьи полагают, что в случае покупки компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, предприниматель обретет еще большее влияние на общественное мнение. В настоящее время у Маска 110 млн подписчиков в Twitter, это в четыре раза больше чем у официального аккаунта президента США. Как ожидается предприниматель закроет сделку по приобретению компании уже в конце этой недели.