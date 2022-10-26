Польша признала власти России "террористическим режимом"

Сенат Польши принял резолюцию, согласно которой власть в России названа «террористическим режимом». Документ поддержали все из 85 сенаторов, участвующих в голосовании, передает ТАСС.

Документ в целом осуждает действия России на Украине и призывает международное сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду в расследовании преступлений. Агентство уточняет, что резолюция является формой выражения парламента отношения к текущим событиям и ни к чему не обязывает.

Напомним, ранее депутаты парламента Эстонии объявили Россию «государством — спонсором терроризма». Соответствующий документ поддержали 88 депутатов, проголосовавших против или воздержавшихся не было, следует из сообщения. В заявлении Россия называется «государством — спонсором терроризма», а также «главной угрозой миру в Европе». В дополнении к этому документу эстонские депутаты призвали исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.