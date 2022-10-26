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18 минут назад

В Дании назвали условие разглашения результатов следствия по «Севпотокам»

Дания, Швеция и ФРГ огласят данные, полученные в ходе расследования ЧП на «Северных потоках», в том случае, если получат неоспоримые доказательства, рассказал командующий датскими ВМС Йенс Кристофферсен. Об этом пишет The New York Times.

Кристофферсен подчеркнул, что результаты расследования должны быть основаны на «железобетонных фактах», а не на предположениях и домыслах.

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По его мнению, публикация предварительных результатов следствия по делу о ЧП на газопроводах может вызвать «неконструктивную реакцию».

Власти Германии отметили, в свою очередь, что следственные действия осложнены различными факторами. Соответственно, в ближайшее время эксперты не смогут представить достоверные результаты своей работы.

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