В Дании назвали условие разглашения результатов следствия по «Севпотокам»

Дания, Швеция и ФРГ огласят данные, полученные в ходе расследования ЧП на «Северных потоках», в том случае, если получат неоспоримые доказательства, рассказал командующий датскими ВМС Йенс Кристофферсен. Об этом пишет The New York Times.

Кристофферсен подчеркнул, что результаты расследования должны быть основаны на «железобетонных фактах», а не на предположениях и домыслах.

По его мнению, публикация предварительных результатов следствия по делу о ЧП на газопроводах может вызвать «неконструктивную реакцию».