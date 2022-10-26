В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
10 минут назад

Главу МИД Германии высмеяли за рассказ о танках в XIX веке

Российская Газета

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок, рассказавшей о танках в ХIX веке.

Главу МИД Германии высмеяли за рассказ о танках в XIX веке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке, это гибридная война", - поведала Анналена Бербок в интервью каналу 2DF.

"Это те гении, которые есть у нас в Германии", - написал один из комментаторов, которого цитирует РИА Новости.

Другой констатировал: "Лиз Трасс - лучший картограф. Бербок - настоящий историк".

Многие рассказали о стыде, который испытали, прочитав слова своей соотечественницы и задались вопросом: как с такими знаниями попадают на должность главы МИД?

А некоторые комментаторы сочли нужным напомнить, что танки (они были английскими) впервые появились на поле боя в 1916 году - в разгар Первой мировой войны.

В мире,Лиз Трасс,Анналена Бербок,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители