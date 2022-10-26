Главу МИД Германии высмеяли за рассказ о танках в XIX веке

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок, рассказавшей о танках в ХIX веке.
"Сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке, это гибридная война", - поведала Анналена Бербок в интервью каналу 2DF.
"Это те гении, которые есть у нас в Германии", - написал один из комментаторов, которого цитирует РИА Новости.
Другой констатировал: "Лиз Трасс - лучший картограф. Бербок - настоящий историк".
Многие рассказали о стыде, который испытали, прочитав слова своей соотечественницы и задались вопросом: как с такими знаниями попадают на должность главы МИД?
А некоторые комментаторы сочли нужным напомнить, что танки (они были английскими) впервые появились на поле боя в 1916 году - в разгар Первой мировой войны.